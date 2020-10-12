近百年歷史的「花蓮港高爾夫球俱樂部」經文史工作者葉柏強提報，花蓮縣政府文化局認定為縣定古蹟，倡建球場的林千種博士之子林怡博不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，林非該建物的所有人、管理人或使用人，不具備法律上利害關係，故依當事人不適格判林敗訴，可上訴。

「花蓮港高爾夫球俱樂部」建於1928年，是台灣東部第1座、全台第2座高爾夫球場，其中的「米崙高爾夫球場招待所」本體採鋼筋水泥構造，以日式木桁架支撐巴洛克式穹頂、工法特殊，在當時是非常前衛的現代主義表現形式造型，如今卻淪為倉庫。

經文史工作者葉柏強2019年2月27日提報，經文化局勘查評估，認定具古蹟潛力，同年8月20日開會決議，將招待所列為縣定古蹟。林怡博訴願未果，再提行政訴訟。

林怡博主張，依據《文化資產保存法》，「古蹟指定」應符合「具高度歷史、藝術或科學價值」、「表現各時代營造技術流派特色」、「具稀少性，不易再現者」3項基準，文化局俱樂部建築列為古蹟基，並不符合條件，有恣意濫用該法規情事，請求撤銷原處分，並作成非縣定古蹟決議。

但合議庭認為，該建物有「林千種博士倡建球場記」的碑文，林怡博雖主張自己是林千種之子，也是該俱樂部的原始會員，但俱樂部經過司法程序，已由文化局回收自行處理，處分權人是文化局，管理單位是文化局所屬教育處，並委由高市公司使用，林不是所有人、管理人或使用人，不具備法律利害關係，因此判他敗訴。

(中時 )