全台規模最大、歷史最久的「2020 ITF台北國際旅展」即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，邁入第34年、第28屆的ITF台北國際旅展，是今年疫情發生後，展區規模最大、活動內容最豐富、預期觀展人潮最多，全世界獨一無二的實體大型旅展，主辦單位台灣觀光協會12日宣告早鳥票將於10/13日開賣，限時2天。

台灣觀光協會祕書長羅瓊雅表示，今年旅展最重要的就是為觀光人打氣，在謹守中央疫情指揮中心的防疫規範前提下，本次旅展將逆勢操作，強化展覽的深度及廣度，延續既有質感與主視覺設計，超過30個國家地區及30個中央及地方政府參展，還有數百家觀光業者共同打造這次的安心旅遊嘉年華，豐富的節目及活動，就是要讓逛展民眾能買、能吃、能玩、能體驗也能獲得新知，樹立疫後國際大型實體旅展的典範。

交通部觀光局副局長林信任表示，現今全球多數旅展都已經停辦或者轉線上旅展，台灣能在疫後舉辦大型國際旅展可說是難能可貴，觀光局也大力支持ITF台北國際旅展，除了設立台灣館推廣2021自行車旅遊年，更邀請國外買家參與線上旅遊交易會，相信經過這段期間的產品再包裝與轉型培訓，未來後疫情時代的國際旅遊將會有嶄新的風貌。

為提供觀展民眾更豐富的展覽內容，ITF台北國際旅展今年首度打造大型互動體驗區！工業技術研究院蔡秀如經理提到，今年ITF與經濟部觀光工廠攜手合作，以環遊世界的各色體驗為主題，規劃嶄新的【DIY手作體驗區】，讓民眾可以於旅展現場免費一次體驗全台觀光工廠DIY活動。現場並規劃有【環遊世界體驗區】，邀請插畫家進駐似顏繪專區，帶著觀眾一秒穿越國境、環遊世界。現場更有日本、韓國、英國、埃及、印度、印地安酋長等各國特色服飾任你COSPLAY！此外，還可以到「空中餐廚」享受頂級專人服務、品嚐商務艙級美食。

為了讓攜家帶眷的爸爸媽媽能夠安心、輕鬆地逛展，今年不僅首次開放6歲以下的兒童免費入場，擴大場內的親子體驗區，邀請台北六福萬怡酒店、大地酒店、溪頭夏緹飯店、香格里拉冬山河飯店一同參與，展區內容包含小火車、歡樂故事屋、親子拼豆趣、毛巾兔兔教學、蠶寶寶及竹頭號DIY，另有親子閱讀區、跳棋、彈珠檯及寶寶滑梯遊戲區等活動，提供一個全家出遊遛小孩的新選擇。

旅展第二天適逢萬聖節，主辦單位特別規劃「Trip or Treat!」萬聖節系列活動，每年深受大小朋友喜愛的吉祥物大遊行，將於10月31日當天進行萬聖節扮裝，由人氣最高的交通部觀光局喔熊組長領軍，和所有吉祥物一起遊行，營造歡樂的萬聖節嘉年華氛圍！更首次號召大小朋友們一起扮裝參與這場遊行嘉年華！喜愛吉祥物的朋友們千萬別錯過！遊行結束後，還可以參加大會舞台的創意南瓜DIY活動，同心協力動手做創意南瓜勞作，並可將成品帶回家。

本屆ITF旅展並特別推動「#為觀光人打氣」系列活動，於社群平台號召民眾及旅遊相關從業人員一起為觀光人加油，利用網路傳遞正面力量，邀請所有民眾一同進展場，為這場觀光人的嘉年華打氣。展覽現場將設置「#為觀光人打氣」區，並發送打氣加油貼紙予觀展民眾，共同貼出創意打氣牆，以行動為觀光旅遊從業人員加油！為呼應「打氣」意象，還邀請了氣球達人至現場「打氣」贈送造型氣球。另外，為讓民眾重溫跟團的感覺，主辦單位更請到導遊領隊擔任現場導覽人員，不僅營造ITF展內環遊世界出團感，更讓觀展民眾可以更深入瞭解ITF的大小事。

ITTF台北國際旅展為善盡社會責任，今年在疫情影響之下，仍積極促進社會公益，邀請民眾一起做公益，民眾只要捐血即可兌換門票！台北捐血中心劉俊宏課長表示，今年ITF再次與台北捐血中心合作，展前7天至展期第3天（10/23-11/1）於大台北地區16個捐血點捐血即可兌換門票，活動期間民眾（攜帶身份證）至各捐血點完成捐一袋血（250c.c），即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票，每人最多捐2袋。希望藉此響應公益，吸引更多民眾共襄盛舉，逛展送愛心。

2020 ITF台北國際旅展隨時關注疫情發展，為確保防疫安全，力求把關每個防疫細節，將以最嚴謹的態度辦理此次展會，防疫措施將全力配合政府之指引，維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語，以提供觀展民眾、參展廠商和工作人員安全無虞之觀展品質及展場環境。ITF早鳥票將於10月13及14日於四大超商及udn售票系統、Klook開賣，原價200元，早鳥則享150元特惠價格，僅此2天！沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月15日起至10月29日開展前購買9折預售票。

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