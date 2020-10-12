隨著10/31萬聖節將至，台中裕元花園酒店玫瑰烘焙坊即日起至10/31前推出萬聖節造型甜點，獻上多款以墨西哥亡靈節為主題的甜點及蛋糕搶市！

裕元酒店西點副主廚蔡凱因推出數款限定新品，其中創意發想的「遺忘騎士」用可可夜總會的電影概念，真實呈現在甜點上，萬聖節來點卡通風的過節氣氛，每顆售價160元。

另外推出「尋夢餅乾」，特別將尋夢的概念放入手工餅乾中，並且外層裝上可愛應景的萬聖提袋，每一個造型餅乾都可以許願，打造風味外更添互動趣味；外觀上加入蝙蝠翅膀造型及小尖牙的繽紛馬卡龍，自10月起期間限定供應，每個亡靈蝙蝠馬卡龍40元起。

10月31日萬聖節當天，裕元酒店也為住客及用餐的貴賓們精心設計了「搗蛋遊行活動」，小朋友們也可以換上俏皮可愛的服裝，體驗「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」，感受萬聖節傳統文化。

(工商 )