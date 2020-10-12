在中美貿易戰的壓力下，華為（Huawei）正式宣佈將在10月22日舉辦Mate40系列線上發表會。這是華為因為貿易戰禁令，被斷供晶片後首次的對外發表會，外界不僅關注Mate40系列手機在市場上的命運，華為將會如何維持華為手機業務的命脈，也預計將是場中被關注的焦點。

華為消費者業務CEO余承東日前在個人新浪微博宣布，將會在10月22日晚上10點舉行Mate40系列的全球線上發表會，除了Mate40系列手機之外，麒麟（Kirin）9000晶片也將發表。由於中美貿易戰，Mate40系列預計將是最後一款採用麒麟晶片的華為手機。

華為Mate40系列，則預計包含Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+以及Mate 40 RS保時捷設計特別款等4個機種，預計全系列都採用左上角挖孔設計以及曲面螢幕。陸媒傳聞Mate 40標準版將採用三攝＋曲面螢幕的方案；高階配置的Mate 40版本則預計採用曲率更高的瀑布螢幕設計，以及四攝方案（當中含有一顆潛望攝影鏡頭）。預計機身背面的主相機仍將採用圓盤的設計，跟Mate30系列風格很接近。

因為中美貿易戰的影響，華為Mate30系列開始在全球市場的版本（不含中國大陸版本），都無法內建GMS（Google Mobile Service），也沒有Play Store應用程式商店。這導致華為推出了HMS(Huaweri Mobile Service)以及AppGallery應用商店來應對，但是在海外市場的銷售就遭受影像。在台灣Mate30系列也曾舉辦發表會但是隨後取消在台上市計劃，而2020年上半年發表的P40系列也遲遲未在台上市。就此推測，台灣的消費者能否買得到Mate40系列，當前情況仍是並不樂觀。

(科技)