梁靜茹「202020 當我們談論愛情 梁靜茹世界巡迴演唱會」，原計畫2月14日從上海起跑，但被新冠肺炎疫情延宕了10個月，如今終於確定將於12月26、27日在台北小巨蛋登場，是梁靜茹第4度攻蛋，也是她首次嘗試4面台。梁靜茹表示：「一直想趕快唱歌給大家聽，我也等好久，能在踏入歌壇的第20年舉辦巡演，對我和喜歡我的歌迷來說，一定都特別難忘。」承諾要將好歌千倍奉還，用最溫暖的歌喉，報復性療癒每一位歌迷。

全新巡演命名為「202020當我們談論愛情」，除了有202020諧音「愛你愛你愛你」之意，對出道20年的梁靜茹和歌迷都別具紀念意義。而她今年受疫情影響海內外超過60場演出皆延期，除了多出許多時間陪伴兒子，也讓去年恢復單身的她，更能重新調整自己的腳步，這200多個日子，她上山下海，到森林裡吸收芬多精，乘著快艇在海上等待日出；她也持續運動創作，不僅廚藝精進，成了業餘美食博主，還藉由空中瑜伽、SUP立槳衝浪練出好體態，更沒荒廢練歌、練吉他，做好隨時可以上台的準備。

回顧前三次攻蛋巡演，每一次都記錄著梁靜茹不同的人生階段：2009年「今天情人節」結束後，她嫁做人婦；2013年唱完「愛的那一頁」後準備當媽媽；2015年展開的「你的名字是愛情」是她產後復出首次巡演，一唱60場寫下新紀錄，即將登場的「202020當我們談論愛情」，更貼合她20年來，面對人生與愛情的起承轉合，用美聲來詮釋情愛故事，更具說服力。

在今曝光的「202020 當我們談論愛情 – 梁靜茹世界巡迴演唱會」主視覺海報中，梁靜茹身穿紫紅色飄逸薄紗禮服，如天后降臨在巨大的星球前，將帶領塵世間的男男女女，在浩瀚的宇宙中，一起追尋愛情的起源與遺落。不少樂手來自梁靜茹的家鄉馬來西亞，他們也將依照規定提早抵台先隔離14天，讓歌手健康開唱、歌迷安心欣賞。

主辦單位超級圓頂表示，梁靜茹演唱會選在2020年最後一個週末登場，也是耶誕節剛過、準備迎接新年最浪漫的一週，請歌迷備好手刀搶票，一起到小巨蛋與梁靜茹迎向2021！門票於11月1日開賣，可洽KKTIX網站購票。

梁靜茹將於十二月舉辦「202020 當我們談論愛情」世界巡迴演唱會。（天熹娛樂提供）

梁靜茹將於十二月舉辦「202020 當我們談論愛情」世界巡迴演唱會。（天熹娛樂提供）

(中時 )