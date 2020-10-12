高雄市長陳其邁（右二）、市警局長劉柏良（右）12日到高雄榮總探視澄觀所長薛冠洲與其家屬。（高市府提供／林瑞益高雄傳真）

工作認真的仁武分局54歲澄觀所所長薛冠洲，12日凌晨1時許處理酒客糾紛後，疑似過於疲勞，值勤後全身抽蓄。警員發現後將他送到高雄榮總搶救，已經做了心導管手術，下午1時傳來好消息，薛冠洲的眼睛已經可以張開。

仁武警方表示，目前薛所長可以眼睛睜開，聽到周邊人員在說什麼，手可以揮舞，但因插管，無法說話回應，表情看起來有點痛，但狀況看起來正在恢復中了。

高雄市長陳其邁聞訊，與高雄市警察局長劉柏良到高雄榮總探視薛冠洲與其家屬。

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