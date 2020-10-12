仁武澄觀所長送醫裝支架 術後狀況好轉 13:312020/10/12 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁（左）12日到高雄榮總探視澄觀所長薛冠洲與其家屬。（高市府提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長陳其邁（右二）、市警局長劉柏良（右）12日到高雄榮總探視澄觀所長薛冠洲與其家屬。（高市府提供／林瑞益高雄傳真） 工作認真的仁武分局54歲澄觀所所長薛冠洲，12日凌晨1時許處理酒客糾紛後，疑似過於疲勞，值勤後全身抽蓄。警員發現後將他送到高雄榮總搶救，已經做了心導管手術，下午1時傳來好消息，薛冠洲的眼睛已經可以張開。 仁武警方表示，目前薛所長可以眼睛睜開，聽到周邊人員在說什麼，手可以揮舞，但因插管，無法說話回應，表情看起來有點痛，但狀況看起來正在恢復中了。 高雄市長陳其邁聞訊，與高雄市警察局長劉柏良到高雄榮總探視薛冠洲與其家屬。 (中時 ) #所長 #高雄 #仁武 #心導管 #抽蓄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫時代來臨 台灣五大跨域創新 打造藍海優勢 04:102020/10/11 產業．科技 陸要求印媒報導台灣國慶注意用詞 綠委批：搞不清楚狀況 12:362020/10/08 政治 川普「猛作健康狀」 又吃重症用藥 實際狀況撲朔迷離 21:002020/10/05 國際 鋼價連漲 鋼鐵族群 營運升勢壯 04:102020/10/12 證券．權證 高雄婦人久病厭世 上水塔尋短 緊急送醫獲救 13:422020/10/05 社會 團膳業美化瘦肉精 北市府狀況外 04:102020/10/08 政治要聞 高雄百貨周年慶 漢神抽百萬汽車衝人氣 04:102020/10/10 產業．科技 高價秋冬裝出貨增溫 儒鴻9月營收26.15億元創今年次高 16:232020/10/08 財經 值勤後抽搐 高雄仁武澄觀所長送醫搶救 11:042020/10/12 社會 名．醫．問．診－淺談急性心肌梗塞 04:102020/10/10 專題周報 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 人夫社工替女同事掌心畫圈圈 下秒摩鐵開房激戰數回合 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。