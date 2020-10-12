犯保苗栗分會針對正值青少年的馨生人，缺乏陪伴成長，特別首創「攜手傳愛」圓夢計畫，藉由就讀大學的馨生人、大專院校學生及社會熱心人士，以各種靜態、動態方式輔導馨生人課業，並陪伴快樂成長。

犯保苗栗分會表示，犯罪被害家庭往往為了維持生計需要忙於工作，但家中有正值青少年的馨生人，他們最需要的是陪伴成長，陪伴遊戲、陪伴運動、陪伴做功課、陪伴聊心事，馨生家庭卻往往最缺乏陪伴時間，犯保苗栗分會有見於此，首創「攜手傳愛」圓夢計畫。

犯保苗栗分會贈送筆電給馨生人。（犯保苗栗分會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗分會藉由就讀大學的馨生人、大專院校學生及社會熱心人士以各種靜態、動態方式輔導馨生人課業，瞭解輔導對象學習障礙及陪伴成長，終極目標是希望讓經濟弱勢且家庭不健全的馨生學子，在劣勢的環境中都能夠有獲得良師益友的機會陪伴其快樂成長，更希望這些學子將來能夠回饋分會、進而回饋社會，陪伴與其當初一樣需要被輔導照顧的馨生人。

此外，苗栗分會更善用社會各界捐贈的筆電，由分會主任、總務秘書及保護志工親自送給最需要的在學馨生人。就讀國中三年級的小妤，因為學校課業需要，夢想著自己可以擁有一部電腦，也就不用向學校登記排隊借電腦，有時還會耽誤繳交報告的時間，收到苗栗分會轉贈的筆電時，小妤臉上滿滿的笑容，心中滿懷著感謝，小妤的父親還特地致電苗栗分會，感謝犯保的用心，讓他女兒收到最實用的禮物。

(中時 )