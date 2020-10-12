文化部正評估在全台北、中、南推動文化倉儲物流園區。文化部長李永得12日表示，因應表演藝術產業對倉儲物流需求殷切，近日將委外評估並提出可能推動模式，調查報告將在年底前出爐。

從雲門八里排練場到優人神鼓山上劇場、紙風車劇團倉庫，連續三年大火燒出藝文界的倉儲問題。日前，李永得表示，文化部優先考慮在新竹以北尋找園區位址，腹地至少3～5公頃，提供藝文界存放相關道具、戲服、策劃展覽等，採複合式經營，預計採政府找地打造、民間經營。

李永得12日赴立院做業務報告。針對立委質詢文化倉儲物流園區的進度，他表示，文化部已委託外部專業機構進行物流園區全面性評估調查，且文化倉儲園區不限於新竹以北，像是兩廳院提出中部的可能性，南部也有人提出，文化部將在北、中、南全面進行評估調查。

立委張廖萬堅建議，台灣已有倉儲園區，但未針對藝文業規劃，政府可透過租稅優惠鼓勵倉儲業者釋出空間給藝文業者，另文化部也可補助中小型劇團的倉儲保險。

(工商 )