具有興奮作用、連睡眠都受影響的咖啡因，是咖啡的成分之一，但在100多年前，德國人羅塞魯斯（Ludwig Roselius）就發明了低咖啡因咖啡，而且還受到納粹德國的推廣。

1902年時，羅塞魯斯的父親過世，當時醫生在死亡證明上寫下「咖啡因中毒」，1905年他在咖啡烘培公司上班時，發明了低咖啡因咖啡，至於為何會發明，有一說是和當時從海外運來的咖啡豆因為受潮而吸滿了鹽水有關，他在去除鹽味時偶然地將咖啡因也一併去除，才使低咖啡因咖啡問世，此方法同一年也取得發明專利，他於隔年開了Kaffee HAG這家公司，販售「Sanka」及「Sanscafeine」兩個品牌的低咖啡因咖啡。

1930年時，德國流行「回歸自然」的健康風潮，無論是酒精、菸、肉、砂糖，連咖啡因也在減量的範圍內，也因此讓Kaffee HAG的低咖啡因咖啡產生高人氣，甚至從德國賣到美國去，低咖啡因咖啡也開始在世界上佔一席之地。但在30年代末期，低咖啡因咖啡的品質受到政府嚴格規範，是價格非常昂貴的奢侈品。

健康風潮也被當時統治德國的納粹納入健康及衛生政策裡，特別是低咖啡因成了「保護雅利安人」的優生學國家政策之一，學者也表示，當時的納粹德國，不只希望每一個德國人都有守護健康的義務，連「人種」都需要保護。而1941年希特勒青年團手冊，明確寫著「對部分年輕人而言，咖啡因某種程度是強烈的毒藥」。

不過羅塞魯斯的公司Kaffee HAG在1932年時曾表示，公司所提供的飲品沒有特別的政治傾向，但他本人是希特勒的支持者，甚至還在黨代表大會時提供咖啡給4萬2千名會員飲用，或許這也是被推廣的原因。

其實現在回頭來看，當時去咖啡因咖啡的製程還是有問題，在咖啡中會產生微量的「苯」，其實愈喝是愈不健康、甚至有危害身體之虞。

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(中時新聞網)