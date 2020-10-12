43歲女星何妤玟今年4月宣布與丈夫邵天成離婚，內心掙扎2年終於簽字，正式完結8年婚姻。恢復單身後，她為了給兩個女兒良好的成長環境，全力衝刺事業，近日在節目中與馬國賢搶奪外景通告，不惜表示願意生吞青蛙，還說自己私處都有撕裂傷了還怕什麼。

何妤玟和馬國賢日前在節目《小明星大跟班》進行「演藝圈老頑童外景爭霸戰」，何妤玟為了搶錢，舉出幾個贏過對方的優勢，像是年紀小快10歲、有小孩所以求生意識比較強等，狂虧馬國賢：「「家裡空蕩蕩的，沒有任何一個人在等他回家，連他媽都比他忙，所以他沒有任何的動力想要活下來啊！」

另外，何妤玟指出男人比女人還膽小，像是男人比較怕血，但是女生有生理期的關係，所以不會恐懼，甚至烙下狠話：「我生過小孩，陰道都撕裂傷了我怎麼會怕！」更表示自己有兩個小孩之後，不怕任何昆蟲，還可以徒手打蟑螂、抓壁虎給女兒當寵物。

當被製作單位問到敢不敢生吞青蛙？何妤玟思考了一陣子，透露自己曾生吞35顆生雞蛋，認為青蛙也軟軟的，自認應該沒問題，還笑說女兒會超風光，「如果一個媽媽生吞青蛙，拿到小學去播簡直所有人都會崇拜啊！但是馬國賢在夜店播放他生吞青蛙可以把到女生嗎？不可以！」

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(中時新聞網)