特斯拉今(12日)宣布將於10月15日凌晨開始收取超級充電使用費，台北內湖、台灣大學、台中 J Mall等3站點優先實施尖離峰差別定價。

特斯拉近年為了串起全台灣充電生活圈，積極佈建充電站，其中超級充電站的部分，預於今年達成全台共計25座，業者也將於本月15日開始收取超級充電使用費。超級充電使用費以每度(kWh)7至12元浮動計價，依各站點位置與使用時間有所差異，車主可於特斯拉車輛觸控螢幕的導航應用程式中檢視各超級充電站的即時價格。

目前特斯拉將於台北內湖、台灣大學與台中JMall 三個站點先行實施尖離峰差別定價，透過區隔尖峰(週一至週五早上七點半至晚間十點半)與離峰時段，滿足不同車主的充電需求，有效降低車主等候充電的時間。

若車主擁有超級充電優惠額度，系統將會在所有額度用罄後開始計費，特斯拉提醒車主須事先進行車輛OTA更新以獲取充電即時價格，並透過官網特斯拉帳戶綁定信用卡，實際收取金額將以電子郵件中的帳單資訊為準，若有款項未付的情形，將暫時無法使用超級充電站服務，車主可透過 24 小時客戶服務專線隨時獲得協助。

特斯拉表示，超級充電使用費將與今年七月先行導入的超時佔用費並行，能夠大幅提升全台超級充電站使用效率，並提供車主更優質的充電體驗。

(中時 )