賴清德副總統今天出席「尼泊爾災後重建成果展」開幕記者會強調，臺灣將持續展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」，期盼我們「繼續前行，繼續自信前行，既幫助我們自己的國家，也幫助需要幫助的國度」。

尼泊爾2015年發生高達7.8強度地震的時候，造成近1萬人的死亡，350萬戶家庭的流離失所，「台灣海外援助發展聯盟」協助推動災後重建。今天的開幕展由聯盟常務理事王金英簡報「夥伴關係·以人為本：台灣援助尼泊爾災後重建計畫」，並播放「尼泊爾達丁山區災害重建紀錄片」。

賴清德表示，他代表蔡英文總統表達最由衷的感謝。對於大家抱著滿滿的愛心，跋山涉水、翻山越嶺將愛心送到尼泊爾災民手上，蔡總統非常的感佩，也因為有你們，讓國際社會再次看到臺灣，真正的可以幫助國際社會，臺灣也真正的正在進行當中。

尼泊爾2015年發生高達7.8強度地震的時候，他也曾在電視上看到畫面，雖然就臺灣而言，尼泊爾非常遙遠，但是他說，我們也知道，尼泊爾在生活上本來就相對比較困難，那一次的強震，造成近1萬人的死亡，350萬戶家庭的流離失所，悲慘的畫面可以說是怵目驚心。

賴清德指出，今天看到這個成果，他非常地感動，不因為尼泊爾跟我們距離非常遙遠，也不因為尼泊爾受災的居民與我們沒有任何的關係，就因此忽略他們，「我們的愛心是無限的，臺灣的愛心一直都送給最辛苦、最需要的人們」。

不僅尼泊爾的地震，日本地震或南亞海嘯，臺灣同樣發揮愛心，即便是中國天災地變，其實也都可以看到臺灣滿滿的愛心。他一直認為一個人有愛，才有可能被稱為偉大；一個有愛心的國家，才有辦法贏得國際社會的尊重。

他說，看完紀錄片後，他相當有感觸，因為臺灣也是一個地震頻仍的國家，他在擔任行政院長時，花蓮發生地震，臺灣也接受過別人的援助。他認為國際社會中，發展比較前面、比較有能力的國家，能夠協助遭遇困難的國家，是非常有意義的事情。

賴清德強調，尼泊爾災後重建計畫也再次印證，在新冠肺炎的防疫過程當中，我們的確展現了「Taiwan can help, Taiwan is helping」，而且這次是由政府與NGO攜手，並且是由NGO走在前面，是非常富有意義的。

對聯盟希望政府協助非營利組織發展等相關建言，他也會特別跟蔡總統報告，希望我們「繼續前行，繼續自信前行，既幫助我們自己的國家，也幫助需要幫助的國度」。

(中時 )