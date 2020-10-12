英國面臨新冠疫情升高趨勢，政府計畫關閉酒吧和酒館等其他場所。英國酒店業者面對政府的封鎖措施，目前正發起法律挑戰行動。

目前英國的夜間產業協會(NTIA)在周日稍晚告知路透，將採取進一步反制封鎖的行動。而金融時報稍早的報導宣稱，沒有證據顯示酒店場所招致新冠肺炎的傳播。

NTIA執行長基爾(Michael Kill)在聲明中指出，酒店業別無選擇，只能以法律行動挑戰政府所謂「常識下」的封鎖措施，以及對英格蘭北部地區的限制。這些新措施將對深夜商業活動帶來災難性衝擊，而金融支援方案將不足以彌補這些損失。

英格蘭北部地區尤其受到新冠肺炎干擾，新確診數飆高，迫使該地區在學校重新開學之際，被迫進行區域性封鎖。

英國首相強生預計在周一舉行政府緊急會議，而後赴國會演講，要求國會在本周對一些措施進行投票表決。

強生在國內新冠疫情惡化情形下，預計周一將推出遏止疫情擴散的措施，對疫情將劃分三種警示等級，以便政府進行更好的應對。

(時報資訊)