為增進公司治理及社會企業責任，玉山金控於9月正式簽署「責任稅務原則」(Responsible Tax Principles)，成為亞太地區簽署責任稅務原則的首家企業，落實稅務管理，公開揭露稅務相關資訊，協助建立更公平的稅制。

近年各國政府積極關心跨國企業善盡稅務責任以支持當地經濟發展，公平有效的稅務治理系統亦是促進全球夥伴關係以達成聯合國永續發展目標（SDGs），增進社會福祉與經濟成長的關鍵要素。玉山近年因海外布局的策略，已打造亞洲的跨境金融平台，此次透過主動簽署責任稅務原則，希望透過參與國際稅務治理倡議，接軌國際趨勢，並善盡國際企業公民應盡的責任。

「責任稅務原則」由國際非營利組織The B Team於2018年聯合國Tax ＆ SDGs研討會提出，該組織係由前聯合國基金會董事及多位國際企業領袖共同領導，致力於推動環境、社會、治理等ESG議題之倡議，鼓勵企業將永續發展之理念根植於經營方針之中，除重視財務績效外，更要兼顧環境永續與社會責任。責任稅務原則為企業驅動的全球性之稅務倡議，積極參與各項稅務準則之修訂，以完善稅務治理系統，並引領跨國企業遵循責任稅務原則，提升大眾對於企業的信任。

玉山已於2016年制定稅務治理政策，2018年更進一步制定了關係人交易移轉訂價政策，同時參考國際標準定期修訂內部稅務相關規章，符合國際稅務發展趨勢。2020年玉山依循全球報告倡議組織(GRI) 發布最新207稅務指標，於CSR報告書公開揭露各項稅務資訊與利害關係人溝通，提前依據責任稅務原則承諾遵循稅務法規，從稅務治理、管控與風險管理等三面向進行稅務揭露，為創造友善稅務環境盡一份力。

玉山持續深耕ESG各項領域，而稅務治理是企業公民應盡的義務，也是永續發展的重要指標，因此玉山在稅務制度及稅務管理上持續精進。近期環境變化考驗著企業經營的韌性，不管面對任何挑戰與機會，玉山金控及玉山銀行會持續努力、調整精進，堅守核心價值，以具體行動回應全球關注的重要議題，期望透過同仁、企業及合作夥伴的努力，共同讓社會更美好。

(中時 )