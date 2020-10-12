受新冠疫情影響，國際來台旅客大減，交通部觀光局預估，今年來台旅客人次僅約135萬人次，是近20年來最差紀錄，國旅則是近10年新高，預計有2.1億旅遊人次。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告業務概況並備質詢。在觀光業務部分，根據交通部提出的業務報告統計，今年1至8月來台旅客人次僅129萬2170人次，較去年同期減少83.84％，整體而言，大陸市場為10萬2261人次，負成長95.52％；非陸客市場為118萬9909人次，負成長79.18％。各主要市場都受疫情影響，各國邊境管制措施政策而呈現負成長。

觀光局保守估計，今年來台旅客人次僅約135萬人次，將創下20年以來最差紀錄；2019年整年來台旅客則有1186萬4105人次。

不過，在國旅市場方面，觀光局統計今年累計至8月，國人出國數為222萬9568人次，較去年同期減少80.91％；因為無法出國，反倒讓國旅人次成長，預估今年國旅人可望達到2.1億人次，是近10年來新高。

(中時 )