為推動符合我國國情並與國際接軌之職業安全衛生管理系統驗證及認證制度，勞動部職安署與財團法人全國認證基金會（TAF）攜手推行臺灣職業安全衛生管理系統（TOSHMS）驗證機構認證方案，並於今(12)日由職安署署長鄒子廉及TAF董事長連錦漳代表簽署合作備忘錄，雙方將針對驗證機構認證等合作項目積極展開。

鄒子廉表示，為協助事業單位將職業安全衛生管理制度朝向「系統化」及「標準化」發展，並內化為企業經營管理之一環，勞動部自97年度起即鼓勵企業導入TOSHMS並通過第三方驗證，實施迄今已有近千家事業單位通過TOSHMS驗證。為持續精進TOSHMS驗證制度，本次特別借重TAF的認證管理專業，促使TOSHMS驗證機構提升驗證及稽核品質，並使通過驗證的事業單位可同時取得國際標準ISO45001證書及國內TOSHMS證書，讓多數職場勞工的生命安全健康受到更佳的保護。

職業安全衛生管理系統國際標準ISO 45001及國家標準CNS 45001相繼公布後，勞動部已配合修正職業安全衛生管理辦法，要求高風險事業單位應建置及推動CNS 45001，此外，亦逐步精進TOSHMS驗證制度，將CNS 45001納為TOSHMS驗證標準，未來藉由職安署與TAF的通力合作，在TOSHMS驗證機構認證、查核及資訊分享上，將會有更緊密的連結。

職安署呼籲，近來先進國家紛紛鼓勵企業以系統化方式強化職業安全衛生管理，故對企業而言，職業安全衛生管理系統就是一項有效率的工具，為讓管理系統發揮效益，企業高層應持續支持並投注資源，提升企業的安全衛生風險管控能力，達成確保安全健康勞動力與永續經營的雙贏目標。

(工商 )