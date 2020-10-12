嚴爵2017年和相信音樂結束合約後回美國、退居幕後近3年，本以為他已經退出歌壇，殊不知竟悄悄地在雙十連假過後發行了一張專輯《C-lofi 1》。但卻聽不見他熟悉的歌聲，而是純樂器的演奏曲。嚴爵今年創立「鮪魚肚影音」，截止目前只有發行旗下歌手王敏淳演唱的歌曲，這張《C-lofi 1》專輯是嚴爵首度透過自家廠牌出品的作品，這一系列的輕音樂，像是在對他許久不見的歌迷們說聲「好久不見」。

從早期做偶像劇配樂《敗犬女王》、《下一站幸福》，純樂器的創作一直是嚴爵最自在的領域，透過樂器表達情感，也是他從11歲接觸爵士樂就開始的訓練。而這次的Lofi專輯也是嚴爵回歸初衷、透過純演奏專輯來伴隨大家的日常。嚴爵說：「我取名這曲風為C-Lofi，因為我希望C-Pop (華流）能有更多的原創Lofi，讓我們的流行音樂更多元化。其實這曲風在美國已算是飽和了，回去加州這三年，在每一個咖啡廳、朋友的派對、店家，都在播放Lofi，來帶給人一個舒適又不干擾聽覺的環境。這跟聲音頻率學是有關係的，甚至可說是有療癒效果。我希望這類型的音樂可以普及、滲進我們的城市文化裡面，因為我相信這是好的養份。」

這張專輯是嚴爵對高雄的詮釋，那是他出生的地方，所以封它為1。特別的是，每一首歌名都是高雄捷運站的名稱，從Formosa Boulevard（美麗島）到Houjing（後勁）。嚴爵說:「有些是知名的景點、有些是連我自己也沒去過的地方。透過這張專輯以及最近在製作的專輯同名YouTube節目《C-lofi》，一個每週從不同捷運站出發歷險的街拍節目，影片中的背景音樂都是來自這張專輯。」專輯封面也是他在高雄街拍時所留下的一瞬美景。

今年因為在台新開的「鮪魚肚影音」公司，加上疫情關係也無法進行海外的工作，嚴爵幾乎都待在台灣，讓他多了很多在高雄陪伴家人的時間，也多了很多層鮪魚肚。外婆還笑他怎麼肚子變這麼大，還真的變成公司鮪魚肚代言人，他平時也會和爸爸下場打高爾夫球。

嚴爵前兩年回美國，除了主修服裝設計外，也選修攝影、打光技巧。在美國期間還外接案子，像是汽車代理商等的廣告，累積不少拍攝經驗。現在在台灣工作的重心除了音樂製作外，平常約有一半的時間在拍攝或剪輯影片。喜歡攝影的他有在接MV影像製作案，光是今年9月份在台就接了4支MV同時在進行中。因為疫情關係有些在美國LA拍Netflix團隊的朋友也回台了，加入他的戰隊，他相當地期待和不同藝人碰撞出新的火花，也歡迎大家透過他成立的製作公司「鮪魚肚影音」來找他們一起玩音樂跟玩影像！

嚴爵不只玩音樂和影像，他的自有品牌Equal Ego也剛推出新款T-shirt，會將收入部分捐贈給「失親兒福利基金會」。嚴爵除了是失親兒福利基金會愛心大使外，還擔任失親兒音樂製作培訓課程的講師，每月上2次課，截至目前已教學近兩年的時間。

嚴爵推出輕音樂新專輯《C-lofi 1》獻給出生地高雄。（攝影師劉晴天提供）

嚴爵推出輕音樂新專輯《C-lofi 1》獻給出生地高雄。（攝影師劉晴天提供）

嚴爵推出輕音樂新專輯《C-lofi 1》獻給出生地高雄。（攝影師劉晴天提供）

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