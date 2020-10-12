苗栗西湖鄉沿西湖溪右岸往銅鑼的119縣道，因彎道多，而左岸道路只有3米至6米寬，通行不便，苗栗縣政府爭取中央預算規畫西湖溪路堤共構工程，前2期計畫已經完工，第3期2K＋70至龍壽橋段連絡道部分工程，12日舉行開工典禮，預計明年完工。

西湖鄉現今的主要道路為沿西湖溪右岸的縣道 119 線，這條道路彎道甚多，而西湖溪左岸目前只有3至6公尺寬的道路，造成鄉親諸多不便。為提供鄉親們更安全、更便利的生活，苗栗縣政府規劃興建沿西湖溪左岸通往銅鑼鄉的「西湖溪路堤共構工程計畫」全部路寬 12 公尺，讓西湖鄉親更能快速、便捷、安全地往來。

苗栗縣長徐耀昌12日上午主持西湖鄉33支縣道動工典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

西湖鄉33支縣道12日上午舉行動工典禮，預計明年完工。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

共構工程第1、2期工程包括西湖橋至飛龍大橋部分共800公尺，已在2013年9月完工。第2期工程由飛龍大橋前伸共長1270公尺，於2016年完工。第3期工程則是由2K＋070段聯絡道開始，銜接至龍壽橋段聯絡道，共長1730公尺，經立委陳超明多次居中協調及積極爭取，讓交通部於107年11月核定納入生活圈計畫補助辦理，核定總經費新台幣1億6,240萬元，計畫寬度採標準雙車道12公尺。

第3期工程於12日上午舉行開工典禮，縣長徐耀昌親臨現場主持，希望能在2021年底完工。工程完工通車後，可連接台1線、縣道 119線、苗33線及苗35線道路，提昇道路交通服務狀況及行車安全，以及鄰近地區觀光及產業經濟發展。

(中時 )