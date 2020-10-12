縱橫歌壇40年的台語歌手阿吉仔，將於17日在台中市中興大學惠蓀堂舉辦「2020慈善公益演唱會」，除阿吉仔主唱外，還邀請包括彭恰恰等藝人共襄盛舉，門票收入將捐贈彰化脊髓損傷重建協會、衡山基金會、彰化家扶中心、台中家扶中心等公益團體共100萬元。

很早就加入彰化脊髓損傷重建協會當志工的阿吉仔表示，3年前，就有人邀約舉辦演唱會，但他認為，舉辦演唱會活動，相當辛苦且「無錢賺」，因此一口拒絕。今年受大環境與疫情影響，包括社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會與衡山基金會等弱勢社團，募款雪上加霜，眼見捐款短絀、冷清，讓他憂心忡忡，因此毅然決然挺身而出。

阿吉仔指出，這場公益演唱會門票收入將分別捐贈社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會35萬元，衡山社會福利基金會40萬元，彰化家扶中心15萬元、台中家扶中心10萬元，共100萬元。

阿吉仔20歲出頭就「出道」，縱橫歌壇已40年，他是一位患有小兒麻痺的重殘歌手，以一首「命運的吉他」走紅，近年演唱的歌曲「石頭心」、「作陣彼一暝」，獲得許多歌友喜愛，youtube點閱率逼近千萬人次。他本著取之社會、用之社會的理念，用行動力挺公益社團，希望發揮拋磚引玉，協助弱勢團體度過募款「寒冬」。

由阿吉仔工作室主辦、社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會協辦的「2020慈善公益演唱會」活動，將於17日星期六晚間7點30分，在台中市南區興大路145號中興大學惠蓀堂舉行；包括阿吉仔、許景淳、澎恰恰、許效舜、苗可麗、魏益群等藝人將上台演出，卡司陣容堅強，精彩可期。

(中時 )