VOLVO板金之強悍，已在多次交通事故中清楚證明，甚至被網友譽為「北歐坦克」，但遇到道高一尺的「停車魔人」，再堅固的板金，恐怕都派不上用場。一輛VOLVO日前停在某地下停車場，當車主準備取車時，赫然發現一輛BMW緊貼著它，整個人傻眼！

「我停在柱子旁，是希望彼此都有安全距離，不是叫你要靠緊我」，原PO在臉書社團爆廢公社分享，他刻意把車子停在較靠柱子處，自身車格留了約三分之一的空間，方便隔壁停車、也方便自己進出。

不料這輛BMW超出車格不說，車身更貼著VOLVO，只留下一個小縫，導致原PO很難正常開門從駕駛座進去。他請網友評理，「怎麼會有人這樣停車」。

網友虧「北歐坦克」（VOLVO生產國為瑞典，2010年被大陸吉利汽車收購）踢到鐵板，對撞肯定沒問題，可是對方釜底抽薪，讓你連車門都打不開，遑論把車開走。

網友大笑，虧BMW應該是需要安全感，才會賴在VOLVO身邊，「魔人再次證明，停車沒在看的」、「只圖自己方便，不管他人的人很自私」、「另外找輛VOLVO把米漿圍起來」。

(中時新聞網)