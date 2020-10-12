美國總統大選剩半個多月揭曉，國民黨前副祕書長蔡正元今天分析選情指出，中美貿易科技戰沒影響選情，倒是新冠疫情應對錯誤擋住川普連任之路，而最後一根稻草就是賓夕凡尼亞州20張選舉人團票。

蔡正元在臉書說，現在已證明，川普打中美貿易科技戰，對選情沒有影響；但川普應對新冠疫情錯誤，擋住了連任之路。可是各州選民對疫情反應強弱程度不一，真是天算地算，不如天一畫。

他說，美國總統選舉不看選民總票數，只看州選票；每個州的州選票又叫選舉人團票，除了緬因州和內布拉斯加州外，誰在那個州的選民票最多，就可以拿走全部的州選票；每個州的州選票的票數，就是國會參議員和眾議員席次的總數，所以全美國共有538張州選票，誰拿到270張州選票就當選總統。

蔡正元說，川普目前只篤定拿129張票，拜登確定可以拿216張票，就看誰可以率先拿到270張票，尚有十一個州處於爭奪戰中。依各州民調差距，看起來川普還可以多贏德克薩斯州38張票、愛荷華州6張票，川普就能拿到173張票。

他說，川普落後但有機會翻轉的是喬治亞州16張票、俄亥俄州18張票、北卡羅萊納州15張票；如果翻轉成功，川普可以拿到222張票；剩下三個州對川普而言，越來越困難，佛羅里達州29張票、亞歷桑那州11張票如果奇蹟出現，川普贏了這兩個州，就可以拿到262張票。

蔡正元指出，最後一根稻草就是賓夕凡尼亞州20張票，是剩下幾個州裡民調差距相對較小的州，川普尚輸6％，如果再翻轉成功，川普就能拿到282張票，剛好當選連任，否則的話，如果沒能這麼順手，川普連任之路就再見了。

(中時 )