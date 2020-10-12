重陽節將至，頭份市公所為表達對長輩的關懷，12日上午由市長羅雪珠及市民代表，依序前往百歲人瑞家中致贈重陽節禮金、紀念品及匾額，祝賀長輩身體健康。

頭份市公所指出，頭份市年滿80歲以上的市民共計3,856位，每一位都致贈彩格銀離子被，百歲人瑞共有27位，各致贈頂級雲雕絨富貴毯，讓長輩暖身又暖心。另今年正逢80歲及90歲以上長輩計610人，致贈紀念狀。並自12日起，由各里長或里幹事陸續發送。

頭份市長羅雪珠和市代會主席溫俊勇以及市代多人，12日一同探視人瑞並致贈重陽禮金等禮品。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠和市代會主席溫俊勇以及市代多人，12日一同探視人瑞並致贈重陽禮金等禮品。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

羅雪珠表示，本市人口10萬餘人，居全縣之冠，公所也致力推動社區關懷據點、長青課程等多項樂齡服務，要給長輩關心，更要讓長輩開心。

市公所指出，在27位百歲人瑞中，興隆里羅徐一妹女士至今仍偏愛吃零食，愛吃程度不輸年輕人，經常會跟子孫一起享用炸雞、Pizza，家中多處擺放的零食，皆是家人為她所準備，年逾百歲卻如小朋友一般可愛，也為鄰里間所樂道。

(中時 )