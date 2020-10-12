【現場直播】再增2例境外移入！ 指揮中心召開臨時記者會最新說明｜2020.10.12

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，均為本國籍20多歲女性(案528、案529)，分別自法國及阿拉伯聯合大公國(杜拜)返國。

指揮中心表示，案528今(2020)年1月至法國留學，10月4日與1名友人一同返國，入境時無症狀，兩人一同返家進行居家檢疫。個案10月7日起出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，10月9日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中。由於個案同行返國之友人與個案於同處進行居家檢疫，因此列為居家隔離對象。

指揮中心指出，案529長期於杜拜及其他國家工作(前次自台灣出境時間為今年1月)，9月30日回國休假，入境時無症狀，居家檢疫期間，於10月10日出現味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中。由於個案發病前2日為居家檢疫期間，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，國內截至目前累計96,859例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含95,739例排除)，其中529例確診，分別為437例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、489人解除隔離、33人住院隔離中。

(中時新聞網)