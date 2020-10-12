老翁農會提款機領錢遭搶 23歲犯嫌遭逮畫面曝光

12日上午9點半彰化縣二林鎮中正路上農會發生搶案，一名77歲蔡姓老翁在農會一樓提款機領錢，轉身準備離去，突遭後方排隊男子搶奪他的皮包以及剛提領的現金，隨即騎乘機車逃逸，但逃跑不到2百公尺就自摔跌倒，隨即棄車跑離現場，二林分駐所長李育全表示，警方獲報後在1個半小時火速逮捕23歲的邱姓嫌犯，後續犯案細節仍有待釐清調查。

警方表示，蔡姓老翁今早在二林農會中山分部提領１萬５千元現金，提款結束後遭後方邱姓男子搶奪皮夾及剛提領的現金，共3萬5千元，邱男騎乘機車逃跑後，在約200公尺的中山路與照西路口，與一部小貨車發生擦撞，邱男隨後棄車逃逸，跑到附近觀音寺地下室躲藏。

老翁從領完到被搶，整個過程不到５秒，歹徒就逃逸無蹤。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方獲報後在1個半小時火速逮捕23歲的邱姓嫌犯，後續犯案細節仍有待釐清調查。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

老翁遭搶後，心有餘悸到派出所製作筆錄，疲憊的表示嚇了一大跳，很累想趕緊回家。(吳建輝攝)

目擊的陳姓民眾表示，他先是聽到有人大喊搶劫，隨即從自家店內跑出查看，有三四個人在追，但被歹徒跑掉沒有追到，他上前攙扶跌倒的民眾，他從娃娃機電的監視器看到，歹徒在老翁後方排徊很久，老翁一轉身就搶奪逃逸，但可能太緊張，沒多久就擦撞到車子跌倒。

李育全表示，邱男逃逸後躲藏巷弄，經熱心民眾指認，表示邱男逃逸到觀音寺地下室躲藏，隨即派員進入地下室搜索，狡猾的邱男還躲進儲藏櫃夾層，但仍被警方揪出逮捕，初步調查，邱男疑似因缺錢花用，才鋌而走險搶劫，而犯案過程僅徒手並無其他凶器，目前正全力偵查，釐清案情及案犯動機。

(中時 )