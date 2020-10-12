洛杉磯湖人相隔10年再奪總冠軍，前一次是「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)領軍在2010年6月中摘下。沒想到也只相隔10年，大家就再也看不到布萊恩了，他沒有見到陷入疫情危機與種族衝突的美國，也錯過自己的名人堂儀式，現在他又錯過湖人向他致敬的這一冠。

布萊恩遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)在IG恭賀湖人隊，她附上的是布萊恩與湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)的合照。「恭喜湖人與老P。Kobe說對了！專注你的道路，隔絕兩旁的雜音。希望Kobe和Gigi也在這裡。」佩林卡上季因戰績不佳而卷入高層鬥爭，搞得灰頭土臉，現在他可揚眉吐氣了。

湖人球迷絕沒有忘記布萊恩，就在湖人奪冠當晚，洛杉磯街頭響起「Kobe~ Kobe~」的呼喊聲。部分球迷因為防疫而沒有急著上街，而是留在屋內打開窗戶吶喊，聲音在街巷間迴盪，令人熱血沸騰。搜尋引擎龍頭谷歌也特地安排彩蛋，在搜尋列輸入「Lakers」就會出現紫金色煙火的特效。

主將詹姆斯(LeBron James)奪冠之前就把「Kobe」「黑曼巴」掛在嘴邊，戴維斯(Anthony Davis)賽後也談起當年奧運時布萊恩對他的照顧。布萊恩和女兒Gigi於今年1月墜機罹難，這座總冠軍不僅是詹姆斯自己的生涯成就，亦是他首次把奪冠榮耀獻給另一個偉大的球員。

(中時新聞網)