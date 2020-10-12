「2020新竹縣客家藝術節」-客家八音藝起來，17日將在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，今年聚焦在客家傳統文化體驗，規畫「客家八音大匯演」、草地音樂會、環境劇場、戲在角落及客家傳統表演藝術區，讓民眾欣賞多元化的客家傳統表演藝術。

副縣長陳見賢表示，「客家八音」是客家文化裡很重要的傳統表演藝術，早期農村社會的廟會、歲時節慶都可以看見，期望透過客家八音匯演，展現客家族群獨特的生活文化，歡迎鄉親週末到新瓦屋，感受藝氣飛揚的客家表演藝術。

2020新竹縣客家藝術節「客家八音大匯演」，將有田屋北管八音團等6個八音團輪番演出。（羅浚濱攝）

文化局局長田昭容說，客家八音大匯演的有田屋北管八音團、關西祖傳隴西八音團、新竹縣太原堂溫三和八音團、深井新興軒北管八音團、新竹北埔八音團及新埔內立同樂軒，6個八音團將在禾埕廣場輪番演出。

其中，邀請到客家八音登錄保存者85歲的賴義發、關西祖傳隴西八音團80歲彭宏南及獲全球中華文化藝術薪傳獎得主田文光等人同台，搭配簡單茶席，帶領民眾回到舊時的禾埕，一起喝茶聽客家八音。

當天下午在草地舞台區有草地音樂會及環境劇場，除了新瓦屋花鼓隊等團體演出外，還邀請客語歌手謝宇威、黃瑋傑客家樂團及在地客家歌手曾仲瑋演唱，最後由香巴拉劇坊「廚神的客家菜不見啦」環境劇場做壓軸。

園區角落規畫傳統表演藝術區，讓民眾零距離接近客家藝術，另有客家文創手作市集、客家工藝、美食DIY百人醃蘿蔔、雪里紅體驗課程，活動詳情請上縣府文化局網站。

(中時 )