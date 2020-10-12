台南市黃姓女老師5-6月統一發票中獎1200元，但8月間前往兌領時，卻發現獎金已被領走，經清查得知因為將中獎發票PO網，被人掃描QR Code盜領。鑑於兌獎過程都有相關資料可供查詢，警方受理後已傳喚盜領獎金的民眾，並依詐欺罪法辦。南區國稅局表示，對方是透過「統一發票兌獎App」領走獎金，過程中都有留下身分證字號，還有帳戶資料可查，該局也會依法追回獎金。

黃女指出，今年5-6月有2張統一發票中獎，一張中1000元、一張200元。由於中獎當下十分高興，於是將發票PO到臉書，還說要將獎金拿去買蝦；不料，當她前往農會兌領獎金時，電腦系統卻顯示異常代碼，後來改去隔壁超商領取，超商卻告訴他「發票已經領過了」，只好轉向國稅局查詢。

國稅局調查發現，2張發票的獎金，都是被住在新北市汐止區的劉姓女子領走；警方已傳喚劉女到案說明法辦，黃女也重新領到獎金。

國稅局說，該局2019年研發新的領獎APP，針對1000元以下的小獎，只要掃描QR Code或雲端發票就會自動對獎，並將獎金匯到個人帳戶；如果消費者將發票上的QR Code公開，就有可能被人掃描領獎。

(中時 )