北市議員王世堅12日接受POP Radio《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪，針對行政院長蘇貞昌2024年是否會選總統，王世堅表示，蘇貞昌有自信心、認為自己能力很強，更指「蘇貞昌踰越本身職務該講的話很多」，某種程度已破壞國家體制，行政院長應要聽總統、聽人民，但蘇的企圖已不只是當行政院長。

王世堅指出，行政院長相當宰相，相權是由君授，而君權是由民授，但觀察蘇貞昌做事非常強勢，甚至強勢到有些猖狂，很多發言不該是由行政院長來講，但已凸顯蘇的企圖。

蘇貞昌日前在參加桃園綠線捷運開工典禮時，對桃園市長鄭文燦直言「完工的時候，鄭文燦極有可能以總統身分主持典禮」，還對交通部長林佳龍說「佳龍聽清楚喔！」王世堅表示，蘇貞昌對好幾位表現不錯的縣市首長率先發難，卡他們人事或責備他們，至於是哪幾位縣市長，就不特別點名了。

王直言，六都首長即使有想選總統，仍傾向先做好份內工作，得到民眾支持未來才有機會挑戰大位，但蘇貞昌的行事作風凸顯了霸性，倘若逾越行政院長份內職權，某種程度也是破壞國家體制，是非常不好的示範，況且霸氣跟能力不成正比」，是很糟糕的事。

(中時 )