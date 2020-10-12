台中市公民里里長林京玲於國慶當日在臉書發文，她表示「感謝每位為了這塊土地付出的你們，雙十節快樂！」只見她佩戴國慶口罩，露出水汪汪的大眼，在貼文的最後更指出「聽說國慶口罩 網路飆賣到一千，可惜我戴過了」，但卻讓網友表示願意以20萬收購。
任台中市西區公民里里長林京玲，於2014年參選里長就當選，30歲成了全台灣最年輕的里長。她於雙十國慶當日，在慶典結束後於臉書放上一張佩戴國慶口罩的照片，並寫下「在家觀看國慶典禮，身為一份子，能為這片土地付出真的很驕傲，台灣能走到今天，是因為有每一個你，成就如此舒適自在的生活！」她更感謝每位為了這塊土地付出的你們，文中還附上3個可愛的國旗圖案，並祝雙十節快樂，文末她提及「聽說國慶口罩網路飆賣到一千，可惜我戴過了」。
留言中不少支持者留言「中華民國萬歲」，更有網友針對她的口罩喊「里長戴過的，搞不好可以賣1萬」、「京京戴過的，可以賣十萬」、「價格會更高吧」、「原味口罩，笑死」、「我就說原味系列有商機吧，哼」，其中更有支持喊「20萬收」，讓她哭笑不得。
據悉，網路雖討論熱烈，但並無人真的將口罩標下，而她也透露里內有許多老人跟弱勢，急需經費協助，她希望有人願意拋磚引玉買下，全額將投入公益。
(中時新聞網)
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