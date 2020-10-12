因應新冠肺炎疫情，客家委員會配合行政院相關振興方案，更以國家級規格推出「六堆300年再出發計劃」，編列預算共1億2000萬，國民黨立委陳玉珍表示，相關子計畫今年才執行721萬，執行比例僅6％，今年卻續編3609萬，質疑這麼多預算「執行得了？」

明年是六堆300周年慶典，客家委員會客家文化發展中心以「文化傳承、族群共榮」規劃一系列節慶活動，六堆300年來六堆先民在這塊土地上耕耘，並增加六堆人的認同。

陳玉珍指出，該計劃是在今年7月31日才由行政院核定，但為何這麼重大的、具有紀念意義的活動會這麼晚才核定？而且該計畫有部分工作項目與「客家族群主流發展計畫」、「客家藝文發展計畫」、「客家傳播行銷計畫」等內容重疊，為何不在現行計劃中勻支辦理、樽節開支？

另外今年國際交流活動均受疫情影響，109年度相關子計畫截至8月底才執行721萬，今年又續編3609萬2000元，三問「執行得了」嗎？

客委會主委楊長鎮表示，隨著六堆文化示微，地方人士一直到日前才驚覺今年恰逢300周年，於是才開始和地方協調辦理以及不排擠到其它既定計劃，因此送至政院審核時花了些時間，其他計畫已有年度例行預算與項目，因此不會重疊。

另外根據衛福部說法，邊境管制預計會到明年第2季，原本去年編列預算計劃今年前往日本及中南美洲做文化交流，但受疫情影響而喊卡；不過東南亞客家族群眾多，因此明年國際交流活動將改成以「客家音樂南向」為主，計畫將在新加坡市、吉隆坡、曼谷等城市舉辦。

明年剛好適逢2年一度的五大洲客家聯合會活動將在非洲召開，笑說「僑胞的向心力還是要努力維持，因為對岸也很努力。」

(中時 )