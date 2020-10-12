因應近期的連續假期，為加強住宅居民的自衛消防編組應變能力、火場逃生認知，以及強化消防人員火災現場安全意識，桃園市政府消防局第一大隊於今（12）日，針對中路二號社會住宅發展處進行自衛消防編組暨火災搶救演練，其中更加入亞洲消防先驅的事故安全官演練流程，期能提升全民災害應變能力，並鞏固第一線消防人員的安全意識，以減少災害損失。

這次演練模擬一樓茶水間因不明原因電線起火，引燃周邊飲水機及紙箱，火勢迅速延燒。員工第一時間啟動自衛消防編組，除執行各項應變機制外，亦通報大廳內民眾及辦公同仁進行疏散。消防局接獲通報後派遣桃園分隊、中路分隊、大林分隊、大有分隊、特搜大隊第一搜救隊、三民分隊及大隊幕僚群投入救災救護工作。

人員利用雲梯車升梯及人員架梯方式，順利將受困人員救出。（桃園分隊提供）

員工第一時間啟動自衛消防編組。（桃園分隊提供）

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠（左）致贈紀念品，由桃園住發處主秘楊曜華（右）代表接受。（桃園分隊提供）

指揮官得知有人受困火場後，立即下令優先進行人命搜救，人員利用雲梯車升梯及人員架梯方式，順利將受困人員救出，消防員再利用水線佈署進入大廳救災，並攜帶熱顯像儀以利快速找到火點，使火勢於不到十分鐘便控制撲滅。此外，演練流程也融入事故安全官於火場執行安全管理的各項機制，其職責為監控火場環境變化，評估環境風險，並預想相關預防措施，必要時依據指揮官之授權介入災害現場，以消彌消防人員於現場未注意之風險。

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，這次演練除了導入事故安全管理的新元素之外，其建築物更包含政府機關(桃園中路二號社會住宅發展處)與社會住宅，平常民眾進出流量大且控管不易、內部空間廣闊，火災發生時，需要大量時間進行疏散，而煙霧瀰漫可能容易導致逃生民眾迷失方向，以上因素不僅增加消防人員救災難度，更可能因而身陷危害之中。辦理這次自衛消防編組暨搶救演練，旨在加強場所本身消防自衛編組能力，使消防人員認識場所特性，並強化火場事故安全管理之相關作為，希望降低災害發生時之風險及損失。

(中時 )