總站夜市預計每周3、5、6、日營業，熱鬧開幕3天，300個攤位多元經營，遭台中市經發局開罰6萬元，暫緩營業待合法再開張。（張妍溱攝）

台中市北屯區「總站夜市」，國慶連假盛大開幕，迄今尚未取得營業許可執照，11日違法營業遭台中市經發局開罰6萬元。夜市發言人指出，全力配合政府輔導，改善問題，早日讓夜市合法營業，目前暫時停止營業，請顧客等待重新出發的「總站夜市」。

業者在「總站夜市」臉書社群PO文指出，「總站夜市，不會是我們的總站，乘載著許多的人期待，它不會只是我們的總站，再次謝謝每一位朋友的建議，還有加油打氣，每一個鼓勵都會成為更大的動力，大家要等我們好嗎？」。

總站夜市預計每周3、5、6、日營業，熱鬧開幕3天，首日因環境、噪音交通等造成附近民眾抱怨，第2天跳大停電且「無許可執照」遭台中市政府11日晚間稽查開罰，接下來周3是否繼續營業？夜市負責人表示，待夜市合法化後，就會通知攤商重新出發。

據悉，夜市負責人承租水利地後，今年4月承租期間適逢防疫期遂延後申請，8月再提出申請設立，經發局9月召開初審會議，目前仍在複審中，經發局表示，站在輔導業者立場，盡速將複審程序完成，讓夜市合法經營。

(中時 )