據英國金融時報報導，包括法國總統馬克宏(Macron)等歐盟領導人在與英國的協商中，將採取強硬的執法規則，警告英國首相強生(Johnson)在脫歐後的協商中，其言論顯示無法信任。

歐盟領導人在周四(15日)舉行的高峰會上將要求脫歐首席談判代表巴尼爾(Michel Barnier)為歐洲企業與英國公司之間確保公平競爭的環境，如果英國違反承諾，歐盟將有權採取立即的報復行動。

歐盟中的漁業國家包括法國等將強調在英國海域保留漁業配額權。歐盟希望在英國海域持續保有漁業，這對法國特別重要，因為法國的漁業團體擁有政治影響力。英國則希望與歐盟能與非歐盟國家挪威一樣，每年重新設定份額。

英國首相強生已經將周四10月15日的高峰會設定為協商最後期限，歐盟談判代表巴尼爾則希望英國在進入協商談判階段前，能稍微退讓。

強生在周日告知德國總理梅克爾(Merkel)，與歐盟在「後脫歐」貿易談判必須達成進展，弭平雙方顯著的差異，特別在漁業領域和公平競爭方面。首相強生相信，未來幾天達成協議將對雙方有益，英國也準備以「澳洲形式」的條件結束過渡期。

(時報資訊)