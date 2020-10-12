今年油價和綠色能源股價呈翹翹板，石油指數下跌，而全球清潔能源股大漲近40%。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，在全球遭遇當代最嚴重的公共衛生危機之際，一場綠色革命也正在重塑整個金融市場。

在歐洲，今年永續發展的綠能型股票基金首次跑贏傳統同類資產。儘管疫情引發市場震盪，但2020年上半年流入永續發展的綠能型基金的資產已達到2019年全年總額。截至2020年6月，永續發展的綠能型專項基金的投資規模超過1兆美元，與2018年底的6000億美元相比，短短18個月內就取得顯著成長。

此外，永續發展是多國政府復甦計畫的核心所在。隨著利率接近零，用於綠色基礎設施的資金規模激增。在美國，民主黨總統候選人拜登提出投入2兆美元來實現淨零排放。歐盟已將8800億歐元的抗疫復甦基金中的30%用於落實氣候措施。出乎意料的是，中國承諾到2060年實現碳中和，鑒於中國目前的碳排放軌跡，若要達成此一雄心勃勃的目標，還需進行一場綠色革命。

在新加坡的2020年預算案中，很大一部分是用於與氣候相關的舉措，以推動發展低碳低排放經濟。政府撥款10億新元用於研究城市解決方案和可持續發展，建立電動汽車充電樁，對清潔能源汽車和電器予以補貼和激勵，以及適應長期氣候變化。

歐洲央行可能考慮調整資產購買（或量化寬鬆）政策和持倉，以側重於那些符合去碳化以及氣候目標的資產。歐洲央行也可能調整一些限制條件，採用不那麼中性的基準，甚至排除那些對氣候不友好的債券（這些債券為有損氣候的項目提供融資）。

在整個資本市場上，在環境、社會和治理（ESG）標準上得分很高的公司有望進一步估值上調，而得分低的公司則不然。可持續投資策略的財務表現歷來可與傳統產品相媲美，甚至更勝一籌。MSCI ESG領導者指數在今年的大跌和隨後的反彈行情中均跑贏大盤，今年綠色債券的波動性也低於傳統債券。

此外，消費者意識逐漸提高，再加上可持續投資聚焦於頂尖技術與創新以解決全球面臨的挑戰，比如實現碳中和、廢棄物管理和可持續食品趨勢等，這有望為投資者在未來幾年帶來具吸引力的潛在長期機會。

一些規模最大且最成熟的全球投資者已經開始進行永續發展的綠能型基金。其中最大的兩家機構包括，管理著1.2兆美元的挪威政府退休基金，以及管理著1.4兆美元的日本政府年金投資基金。在瑞銀調查的全球家族辦公室中，有73%的受訪者表示他們至少已將部分資產進行永續發展的綠能型基金投資，近40%的受訪者有意在5年內將大部分資產進行永續發展的綠能投資。

(時報資訊)