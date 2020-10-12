煮過的白飯吃不完，通常會放進冰箱保存，不過冰過的白飯常常變得又硬又乾，專家表示，冰過的飯變難吃，其實是因為你放錯地方，只要將煮好的米飯放進冷凍庫保存，就能保有米飯原本的Q彈，讓美味起死回生。

20200920中天新聞 米飯一秒變好吃！ 煮飯加蜂蜜、檸檬汁、洋菜

大部分人都會把吃不完的白飯放冷藏保存，不過日本農會組織「JA全農」在推特上發表貼文表示，「煮好的飯禁止冰冷藏」引起廣大網友討論。日本農會組織受訪時表示，米飯中的澱粉在5℃左右的低溫下會逐漸老化、變硬，而冷藏的溫度剛好約在2～5℃左右，會去除白飯中的水分，造成米飯的口感變成未煮前、硬梆梆的狀態。

日本五星稻米大師指出，只有「冷凍保存」可以將白飯的美味鎖住，並長時間維持，而且剛煮好不久、稍微去除熱氣後的米飯，這時放入冷凍庫最好。但並不是把米飯直接丟進冷凍庫，建議先將米飯在保鮮膜上鋪平，包起來後再用鋁箔紙整包包住，可以提高3成的冷凍速度，也更不容易影響米飯的品質。

想吃時，將鋁箔紙、保鮮膜取下，用微波爐500W加熱3分鐘即可。至於已經冰在冷藏乾巴巴米飯如何讓它起死回生？大師建議可以加進一些牛奶、起司、高湯塊做成義大利燉飯，還是可以變好吃。

(中時新聞網)