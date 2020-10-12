資深媒體人李艷秋的二哥李金水為了母親遺產，控告大哥李金桂、大嫂偽造文書，連么妹李艷秋也遭殃。李金水指控李艷秋將母親存摺印鑑交給大哥、大嫂，2017年2月18日李母過世後，提領郵局存款186萬元，但檢察官認為，李金桂盜蓋印鑒已遭法院判刑，而李艷秋與大哥、大嫂並沒有犯意聯絡及行為分擔，對李艷秋作出不起訴處分。

李金水認為，李金桂是有計畫的掏空母親遺產，在李母過世當天、隔2天分別提領6萬、180萬。法院認為，李母過世後，不得再以往生者名義處分財產，考量李等2人將提領款項用來支付醫療費、喪葬費、教堂彌撒、墓園整修等費用，除判處有期徒刑數月外，並宣告緩刑2年。

但李艷秋的二哥李金水並沒有因此罷手，再告李艷秋將存摺、印鑑交給大哥，亦損害他的權益。但李金桂作證說，2016年底，他向李艷秋拿取印章後，就一直沒有歸還，因為李母有授權他們全權處理，與李艷秋無關。

檢察官以沒有證據顯示李艷秋與李金貴、李妻有犯意聯絡及行為分擔，並以犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

(中時 )