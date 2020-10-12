農地使用除草劑將造成嚴重的後遺症！社團法人台灣環境公義協會12日說，不但農地慣用除草劑，非農地雜草的管理包括公園綠地、休憩場所多仰賴除草劑管理，造成環境汙染、危害人體，推廣鋰電池電動割草機優點，減少生活環境使用除草劑。民進黨市議員張耀中等，希望台中市府跟進台北等縣市，加速訂定非農地除草劑管理自治條例。

市議員張耀中與台灣環境公義協會合開記者會，議會民進黨團陳世凱、李天生、黃守達、邱素貞等人與會，希望市府跟進台北等縣市，加速訂定非農地除草劑管理自治條例。

台灣環境公義協會說，很多機關團體或民間單位為省時省力省錢，不希望長滿雜草的地方就就噴灑除草劑，維持環境的整齊感；道路兩旁、公園、住宅區、校園、水溝、魚塭等地方，甚至直接進到村子、社區噴灑，被噴灑藥劑的環境暴露在危險下，沒有標準規範嚴重對人體造成危害。

農業局副局長蔡勇勝指出，目前可依農業管理法，如非法使用農業可重罰1.5到15萬元，他認為罰則夠重了，應可遏阻使用非法農藥。環保局表示，台中市約有7萬筆空地，普查有4000多筆雜草叢生，已要求地主改善，如果議會推動自治條例，環保局樂觀其成。

市議員陳世凱、黃守達說，農藥管理法雖有規定除草劑使用範圍，違者處1萬5千元以上15萬元以下罰款，但孩子常去的公園花草樹木、砂土裡都有除草劑、農藥等毒物，執行力不足。

張耀中表示，不能使用除草劑，在人力器具方面可能增加龐大經費，但維護生活環境安全是府的責任，民進黨團要推動這項自治條例，沒有政治性，純粹是為市民著想，希望市府一起努力。

社團法人台灣環境公義協會連續3年舉辦種子講師培訓會，帶著電動割草機及環境友善的理念巡迴推廣說明，足跡從新北到屏東，到離島的澎湖、金門及馬祖。

今年由協會常務監事游金隆擔任計畫主持人，集中深入台中區里做巡迴宣導講課，使用沒有汙染又輕巧且能取代除草劑的鋰電池電動割草機優點，減少周遭環境除草劑的使用。

(中時 )