台積電、聯發科獲美系外資看俏未來發展，而調高波段目標價，今雙雙開高走高，領軍台股再次挑戰萬三大關。

不過，受制股王大立光看淡Q4，並曝光Q3有龐大匯損侵蝕獲利，使該股開低殺低，連帶影響或有匯損疑慮的玉晶光、國巨與環球晶等電子股向下修正，使盤勢攻堅萬三再度功虧一簣。

但檯面上重量級集團股力挺多方者，仍有台塑四寶、富邦金、國泰金、兆豐金、鴻海、南亞科、日月光控與台達電等，使盤勢開高之後，始終在高檔行進間趨堅整理，集中交易市場加權股價指數終場報漲68.72點，為12955.91點，漲幅0.53%，成交2287.46億元。

唯短線表現弱勢的權值股，除大立光外，還有中鋼、中華電、中信金、聯電、廣達、仁寶、華航、友達、群創、台泥、亞泥、遠東新、長榮、台灣大及第一金等。

櫃買市場方面，由於生技股拉回，而且營建、紡纖、航運、化學與觀光等類同步走疲，使電機、鋼鐵等族群力挺多方無功而返；此外，電子類股指數雖勉力收紅，但實則係牛皮理格局，使盤勢開高震盪走低，終場指數收低0.18%，報164.67點，成交474.16億元。

亞股方面，今除日本與馬來西亞等市場暫報下挫外，餘大陸深滬兩市、香港、澳洲、新加坡、南韓、越南、泰國、菲律賓、印尼與印度等股市都紅光滿面。另外，美股盤後電子盤方面，包括道瓊期等4大期指，目前也都暫報上漲榮景，為台股短期持穩往萬三大關攻堅挹住正向氛圍。

業內人士指出，今有國安基金在下午召開例行會議，一般預期，在兩岸關係緊張、美國總統大選變數待觀察與全球新一波新冠疫情似仍未緩解下，使國安基金護持台股，仍將不會輕言退場。

另外，台積電周四將舉行Q3財報法人說明會，市場預期在Q4營收與未來發展的資本支出上，仍將傳來佳音，使該股近期持續領軍台股挺進萬三大關仍審慎樂觀。

不過，新台幣持續大幅升值，今早盤兌美元匯價一度再大升值逾3角，使外銷族群包括電子、電機、紡纖、成衣、自行車與輪胎等，在Q3甚至是第4季的匯損疑慮揮之不去，係盤勢在高檔進軍萬三關卡時，慎防滑跤的潛在利空，不宜輕忽。

(工商 )