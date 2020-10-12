遭爆料走私黃金的劉姓女空服員，經常在勤務當日臨時請病假、生理假，但卻出國玩樂，且1年中有234天都在休息，長榮航空將她開除，她不服提起民事訴訟，二審認同一審主張，認為長榮合法解僱，但須給她資遺費等差額1萬2868元。可上訴。

劉姓女子主張，她從2011年受僱於長榮，但公司竟誣指她休、曠職日數過多，推諉或拒絕接受任務派遣，在2016年12月26日終止勞動契約，長榮是不合法解僱，她與公司的僱傭關係仍存。

長榮航空表示，劉女為逃避勤務繁重的航班或連休4日、5日，常恣意於勤務當日臨時請病假、家庭照顧假、事假、生理假、特別休假，全部假別用盡後又曠職，致公司常需臨時召回排休之同事填補。

長榮指出，劉女受僱5年間公司持續與她約談16次，但均未改善，2016年的請假、曠職中，有69日係針對短期航班勤務為之，全年中有234日都在休息，請假期間更常在外逛百貨公司、看電影、喝咖啡、買化妝品、吃大餐，公司才會解雇。

(中時 )