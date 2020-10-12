NBA 總冠軍賽第6戰於12日落幕，洛杉磯湖人以全員猛虎出閘之姿制霸NBA 2019-20賽季！今日封王戰湖人隊整場一路領先，兇猛火力最終以106比93擊敗邁阿密熱火，高捧隊史第17座總冠軍獎盃，與波士頓塞爾提克並列為史上奪冠次數最多的球隊。

湖人不僅為NBA聯盟寫下劃時代的一頁，睽違10年可望再次締造「紫金王朝」之勢更讓世界各地球迷熱血沸騰！為慶祝洛杉磯湖人隊摘下冠軍金戒，NBA Store Taiwan攜手NEW ERA火燙推出「9FIFTY NBA19-20洛杉磯湖人冠軍帽」，即日起於NBA Store Taiwan限量獨賣！

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這次推出的「9FIFTY NBA19-20洛杉磯湖人冠軍帽」帽子正面霸氣繡有NBA 19-20 CHAMPIONS冠軍字樣、以及冠軍隊湖人精緻刺繡隊標，而帽子右側則印有榮耀滿載的歐布萊恩總冠軍金盃金色繡線，熱血邀請世界各地球迷高聲為紫金軍團揚聲喝采！即日起馬上手刀搶購限量冠軍帽，NBA Store Taiwan台北旗艦店與線上旗艦店獨家販售！

(中時 )