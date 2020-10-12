聯強國際（2347）自結9月合併營收325億元，較去年同期成長10％，站上單月營收300億大關，並創2020年新高。第三季合併營收896億元，重回年對年正成長，較去年增加2％，相較第二季大幅成長18％，連續兩季達到雙位數的季成長。

聯強國際表示，全球疫情雖仍未見舒緩，但政府、企業與個人都已建立起應對的方式，日常運作逐漸回到正軌，市場狀況也逐季好轉。聯強各區域在第三季均有季增雙位數以上的成長，其中台灣接近30％，印尼更達到50％。而紐澳第三季不但季增雙位數，年增也高達近40％，並創下同期歷史新高紀錄，表現最為亮眼。

從產品角度來看，依然是以與居家辦公／學習、遠距通訊、宅經濟等有關的產品需求最夯，尤其是電競／遊戲／影音等居家娛樂需求，大幅成長超過5成；遠距辦公／教學有關的視訊／無線設備與雲端服務成長也超過3成；筆電／平板雖然有零組件缺貨的干擾，仍然達到雙位數的成長。

展望第四季，雖然疫情變化的不確定性仍高，但疫情帶動了遠距、零接觸商機，同時也促使企業必須加速數位化轉型，使得原本就屬於剛性需求的資通訊產品更加蓬勃發展。再加上宅經濟最夯的電競／遊戲在第四季有Xbox／PS5與nVidia的新一代電競顯卡上市；iPhone／5G手機也即將發表；而筆電／平板也陸續推出新產品，刺激換機需求；聯強相信第四季將會有超越第三季的好表現

(工商 )