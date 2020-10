韋禮安推出專輯《Sounds of My Life》以來,口碑持續擴散,不僅12月在台北流行音樂中心的兩場演唱會門票秒殺完售,各方演出邀約也接踵而至,各地跨年活動不斷找上門洽談,據了解,韋禮安目前已接下一場演出,團隊還在評估跨年夜當天要不要讓他趕場;此外,韋禮安日前在Youtube頻道「See You on Monday」中,翻唱陶喆的代表作〈普通朋友〉,意外勾出陶喆親自點評,陶喆表示:「韋禮安的聲音很特別,有一種很快的、像小鳥翅膀很快的抖音跟顫抖,那是我們學不來的,麥可傑克遜也有、皇后樂團的主唱弗萊迪墨裘瑞也有,陶喆…沒有!」得到偶像好評,韋禮安感動表示:「謝謝陶喆大哥,我不想只是跟你做普通朋友!」陶喆開心回應之後要找機會合作一下。

為了回饋廣大歌迷支持,韋禮安近日再推出新歌〈See Youon Monday〉MV,這首紀錄韋禮安高中歲月的歌曲,MV特別前往育達高職取景,其中一位加入拍攝MV的同學表示,「小時候」曾拍過韋禮安的MV,沒想到長大後還有機會再次拍攝韋禮安的MV,讓韋禮安驚呼:「這首歌是我對高中時期的『回憶殺』,沒想到拍MV竟然又遇上歌手生涯的『回憶殺』,時間也過得太快了!」

回憶自己的高中時期,韋禮安至今仍覺得不可思議,竟每天都想去上學,「大家都覺得學生應該每天上學時都期待放假,但因為當時整個班級和導師感情很融洽,所以到了周五放學前,反而會有一種惆悵」,所以他將歌名取為〈See You on Monday〉,象徵等待下周一上課時和同學相見的期待感。也因為呼應專輯「Sounds of My Life」的主題,韋禮安還特別請仍在原校任教的高中老師,在課堂上用手機錄了一段下課時老師對同學說「禮拜一見」的對話,重現當年的情景。

韋禮安新歌〈See You on Monday〉MV前往校園取景。(The Orchard提供)

(中時 )