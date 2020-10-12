韋禮安推出專輯《Sounds of My Life》以來，口碑持續擴散，不僅12月在台北流行音樂中心的兩場演唱會門票秒殺完售，各方演出邀約也接踵而至，各地跨年活動不斷找上門洽談，據了解，韋禮安目前已接下一場演出，團隊還在評估跨年夜當天要不要讓他趕場；此外，韋禮安日前在Youtube頻道「See You on Monday」中，翻唱陶喆的代表作〈普通朋友〉，意外勾出陶喆親自點評，陶喆表示：「韋禮安的聲音很特別，有一種很快的、像小鳥翅膀很快的抖音跟顫抖，那是我們學不來的，麥可傑克遜也有、皇后樂團的主唱弗萊迪墨裘瑞也有，陶喆…沒有！」得到偶像好評，韋禮安感動表示：「謝謝陶喆大哥，我不想只是跟你做普通朋友！」陶喆開心回應之後要找機會合作一下。

為了回饋廣大歌迷支持，韋禮安近日再推出新歌〈See Youon Monday〉MV，這首紀錄韋禮安高中歲月的歌曲，MV特別前往育達高職取景，其中一位加入拍攝MV的同學表示，「小時候」曾拍過韋禮安的MV，沒想到長大後還有機會再次拍攝韋禮安的MV，讓韋禮安驚呼：「這首歌是我對高中時期的『回憶殺』，沒想到拍MV竟然又遇上歌手生涯的『回憶殺』，時間也過得太快了！」

回憶自己的高中時期，韋禮安至今仍覺得不可思議，竟每天都想去上學，「大家都覺得學生應該每天上學時都期待放假，但因為當時整個班級和導師感情很融洽，所以到了周五放學前，反而會有一種惆悵」，所以他將歌名取為〈See You on Monday〉，象徵等待下周一上課時和同學相見的期待感。也因為呼應專輯「Sounds of My Life」的主題，韋禮安還特別請仍在原校任教的高中老師，在課堂上用手機錄了一段下課時老師對同學說「禮拜一見」的對話，重現當年的情景。

韋禮安新歌〈See You on Monday〉MV前往校園取景。（The Orchard提供）

韋禮安新歌〈See You on Monday〉MV前往校園取景。（The Orchard提供）

(中時 )