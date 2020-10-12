林姿佑代言瘦身產品。(影／吳松翰攝)

林姿佑近日代言瘦身產品，12日出席記者會，她從74公斤瘦至58公斤，162公分的她3個多月狂減16公斤，目標55公斤，還有3公斤待努力，她想起過去身型圓潤時的遭遇，忍不住淚崩，當時老公小亮哥對她興致缺缺，連購物台工作服裝選擇都有限。林姿佑活動上辣穿黑色透視薄紗，展現好身材，沒想到受訪時小亮哥驚喜現身劈頭便問：「這樣會不會太暴露？」她還自曝去年檢查出腦下垂體腫大，目前定期抽血檢測。

林姿佑表示20歲發現脖子長瘤並開刀，後續追蹤3年，她的甲狀腺低下，只要太累就會沙啞、沒體力，去年檢查出腎上腺皮質素過高，如果沒處理除了燥熱，還可能壓迫到視神經，「那是內分泌的東西，會壓抑我的賀爾蒙，腦下垂體會腫大，本來以為是更年期，婦產科醫生說不是，後來節目上認識新陳代謝科醫生，對方邀我去檢查，才發現原因」。現在每一、兩個月就會抽血看指數，一年照一次核磁共振，談到那陣子的低潮心情，她眼眶泛淚，「那時候覺得小孩好不容易養大，可以過自己生活，整天昏沉不舒服，很多負面情緒」。

林姿佑展現火辣身材。（吳松翰攝）

火辣變身成功的林姿佑也分享自己的食譜，「早餐吃沙拉、雞蛋或雞胸肉，補足蛋白質，中午工作在外吃，可能吃牛排、麻辣鍋等等想吃的東西，澱粉在這餐吃；晚上原則上不吃澱粉」。她笑稱好身材燃起老公危機感，一天到晚確認她的行蹤，小亮哥笑說：「很擔心啊，現代人沒什麼倫理，怕遇到不長眼的，以我的年紀不該太衝動，但會有很多遐思，看到老婆好身材當然興奮，重燃愛火一定有。」他們因工作常往南部跑，他會找好飯店，與老婆看夜景浪漫一下。

(中時 )