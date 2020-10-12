由財政部與合庫金(5880)金控共同主辦的109年統一發票盃路跑活動高雄場，即將於10月18日在高雄文化中心登場。合庫金控在現場設有台灣Pay攤位，可以協助民眾綁定合庫信用卡、金融卡及帳戶。合庫金控9月稅後純益12.48億元，月減1.92億元，月減幅13.33%，今年前9月，金控累計稅後純益123.86億元，年減6.29%，每股純益為0.9元。

今年前9月，合庫銀行較去年同期增提24億元的備抵呆帳，其中因整體放款增加1000億元，按金管會要求，正常放款須提列1%的備抵呆帳，這部分就高達10億元。另外，遠航與一些海外聯貸，只要有發生逾期放款的跡象，銀行先轉銷，未來仍有回沖的機會。

合庫金控為響應政府2025年行動支付普及率達九成之政策，子公司合庫銀行積極打造以客戶為中心的數位金融服務，持續不間斷優化行動網銀APP，並於近期增加「推播通知(PUSH)」功能，提供客戶即時掌握投資理財先機，透過APP即可設定匯率到價、外匯入帳/扣款及外匯定存到期通知、基金理財獲利/停損通知，還可即時獲得各項金融服務優惠訊息；另為關心視障朋友的需要，於去(108)年推出「友善行動網銀」讓視障朋友能享有友善操作介面後，今(109)年6月再提供非約定轉帳服務功能，滿足視障朋友日常生活所需之金融服務。

(時報資訊)