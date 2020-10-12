黃金亞洲電子盤走揚；因市場認為美國政府推動更多刺激經濟措施機率增加，且美國大選將近，使政治不確定性提高，令黃金避險需求增，因此拉抬金價走揚，不過美元小幅回升，進而限制金價漲幅；截至台北時間下午2點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲10.7美元，報每盎司1936.9美元。

12月白銀上漲0.587美元，報每盎司25.675美元。

1月白金上漲1.2美元，報每盎司895.5美元。

12月鈀金上漲9.6美元，報每盎司2472.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)