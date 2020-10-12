《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:312020/10/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤走揚；因市場認為美國政府推動更多刺激經濟措施機率增加，且美國大選將近，使政治不確定性提高，令黃金避險需求增，因此拉抬金價走揚，不過美元小幅回升，進而限制金價漲幅；截至台北時間下午2點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲10.7美元，報每盎司1936.9美元。 12月白銀上漲0.587美元，報每盎司25.675美元。 1月白金上漲1.2美元，報每盎司895.5美元。 12月鈀金上漲9.6美元，報每盎司2472.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》10月來外資猛回補台股 越股續開紅盤 15:052020/10/12 財經 市場近關情怯 萬三關卡成天險 11:312020/10/12 財經 《商情》買盤增加押注 大阪橡膠創五周高點 10:162020/10/12 財經 《韓股》韓股震盪 汽車股烏雲罩頂 11:582020/10/12 財經 《電腦設備》事欣科9月營收續回升 拚Q3轉盈、H2逐季揚 10:332020/10/12 財經 蘋果新機上市 概念股歡呼 迎拉貨潮 PCB Q4走揚 04:102020/10/12 產業．科技 《晨間解盤》買盤進場 再戰萬三(倫元投顧提供) 07:442020/10/12 財經 《台北股市》盤中焦點股：安集、大成鋼、汎德永業、同致、台積電 09:592020/10/12 財經 台積電經13日終填息 改制季配息來最長紀錄 09:532020/10/12 財經 連假後補漲 台幣勁升3.3角破28.64 逼近彭淮南障礙 10:152020/10/12 財經 財經熱門新聞 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 功成身退！國安基金決議結束207天護盤 創史上第二長 - 財經 NVIDIA砸1.1兆併購ARM爭議炸鍋 傳矽谷3巨頭出手阻擋 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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