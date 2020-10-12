恩智浦半導體最新宣布，正式啟用其位於美國亞利桑那州錢德勒的150毫米(6吋)射頻氮化鎵晶圓廠，此為美國境內專注於5G射頻功率放大器的最先進晶圓廠。全新工廠結合恩智浦身為射頻功率產業領導者的專業知識及大規模量產專業技術，實現創新，有助於支援5G基地台和先進通訊基礎設施在工業、航空航太和國防市場的擴展。

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示，今日象徵著恩智浦的重要里程碑。透過在亞利桑那州建立此先進廠房與吸引關鍵人才，讓恩智浦能夠更聚焦於發展氮化鎵技術，將其作為推動下一代5G基地台基礎建設的一部分。

隨著5G發展，射頻解決方案中每個天線所需的功率密度呈指數級增長，但仍需保持相同的主機殼尺吋，並降低功耗。氮化鎵功率電晶體已成為滿足這些嚴格要求的新黃金標準，能夠大幅提高功率密度和效率。

恩智浦建立內部氮化鎵晶圓廠的策略是由其透過運用在蜂窩基礎設施設計中的核心競爭力、大規模量產的可靠經驗，以及在整體品質流程展現的一致性和領導力來實現更高效能優勢的能力所推動。

(時報資訊)