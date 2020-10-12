北市內湖區非法老人安養中心9月22日發生火警，釀3死悲劇，北市府雖坦承疏失，但檢討報告卻無懲處名單，更被爆出死者年齡也前後不一。議會民政委員會認為，報告草率、不知檢討，因此退回社會局的書面答覆，要求一周內提出懲處報告。

社會局在檢討報告中指出，運用「一案一社工」服務模式，並已提供2名往生者家屬關懷慰問金共計1萬6000元，社會局將協助3名往生者處理喪葬事宜，社工協助申請災害救助金及喪葬救助金，持續追蹤關懷，相關起火原因正由司法單位調查中，後續將依調查事證進行相關裁處。

「面對人命卻不知檢討！」議員闕枚莎表達抗議，認為社會局所提出的書面回覆，竟沒有懲處名單，社會局應立即檢討、懲處，非推給「市府整體檢討」。

經討論後，民政委員會召集人應曉薇裁示，社會局報告過度草率，社工科與老福科未依法檢查具有社福身分者及遷離安養機構後定期回查，要求一周內提出懲處報告，勿將內湖火警的個別事件混為一談，因此退回社會局的書面答覆。

(中時 )