中鋼9月合併營收 月增1.14％ 15:002020/10/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）9月份合併營收為261.27億元、月增1.14％、年減9.69％，累計合併營收為2,271.77億元、年減19.39％。 (工商 ) #中鋼 #合併營收 #月增 #累計合併 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》中秋、十一長假推升 福貞9月營收年增15.23％ 12:322020/10/12 財經 美時9月營收重返10億大關 年增68％ 13:272020/10/12 財經 《電子零件》揚博9月營收2.31億元 年增11.27％ 09:082020/10/12 財經 《興櫃股》八貫9月營收續創今年高 Q4不看淡 10:172020/10/12 財經 杏一榮獲「績優營業人」獎 9月營收5.17億元 成長15.17％ 10:522020/10/12 財經 《汽車股》汎德永業9月營收創新高 今以180元掛牌上市 07:442020/10/12 財經 達能9月營收年增6.56％ 早盤強勢攻漲停 11:132020/10/12 財經 40.2億 汎德9月營收 創新高 04:102020/10/12 證券．權證 《半導體》日月光投控9月、Q3營收齊攀峰 成長動能優預期 08:012020/10/12 財經 《營建股》高端混凝土助威 國產9月營收出色 10:502020/10/12 財經 財經熱門新聞 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 特斯拉15 日起 將收取超級充電使用費 - 財經 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 《國際經濟》英脫歐協商 歐盟領導人將採強硬態度 - 財經 - 時報資訊 台幣就是狂 點亮五大外幣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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