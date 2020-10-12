貨櫃船運市場美國線運價在9月達最高峰，台驊投控（2636）9月份合併營收為13.99億元，較去年同期成長51.16％，較上月成長10.53％，其中海運部分年增率高達70.70％，累積1~9月合併營收為102.87億，較去年同期增加24.51％，整個第三季營收38.84億元，創歷史新高，法人估獲利也有機會創新高。

台驊9月海運營收8.58億元，較去年同比成長70.70％，較上月成長6.73％；第三季營收高達新台幣23.96億元元，年增43.94％，季增36.40％。

海運貨量需求因防疫物資、居家辦公、工廠復工、跨境電商及傳統旺季補貨潮等帶動成長，海運運價因美國航線貨物進口需求強勁，消化大量艙位及貨櫃，造成其他航線供給減少，航運市場面臨缺櫃及缺艙，使美國、歐洲、中東、印度、南美及紐澳等航線全面調漲運費。進入十月份，由於歐美貨物進口需求持續旺盛，貨櫃缺櫃情況未解，運價維持在高檔，預期第四季海運市場淡季不淡。

空運業務，今年多數電子新品於第四季上市，帶動第三季亞洲區間電子零組件運輸需求成長，加上疫情衍生的遠距通訊及宅經濟增加筆電及相關電子產品消費需求，9月份空運營收達4.02億元，年增37.95％，第三季空運營收達新10.82億元，年增30.25％。

10月份進入空運傳統電子產品出貨旺季，包含半導體、伺服器、手機及筆電等相關電子產品運輸需求將會逐月成長，目前航空艙位供給仍然吃緊，價量雙漲可期。

整體來看，今年第三季營收高達38.84億元，再創單季新高，較去年同期增加34.11％，較上季增加0.54％。邁入第四季，因疫情持續於全球延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈，對防疫物資採購不間斷；部分廠商擔憂二次疫情爆發造成供應鏈斷鏈，擴大存貨鋪貨力道及歐美國家及電商平台年終消費旺季將至，預料海運淡季不淡，空運旺上加旺，展望樂觀看待。

(工商 )