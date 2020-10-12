看過動畫片《龍貓》，對電影中的「灰塵精靈」想必印象頗深刻。有網友分享在家中床墊發現很像「灰塵精靈」的黑色小蟲，上網求解，結果釣出內行人，「鰹節蟲的幼蟲」。

家裡如果發現毛茸茸的小黑蟲，可別真的以為是「灰塵精靈」。原PO拍照後尋求網友解答，因為他在床墊、被套上發現許多奇怪小黑蟲，崩潰問「有人知道這是什麼蟲嗎？要怎麼解決？」

結果網友歪樓，留言回覆「很像電影裡的毛茸茸小黑炭」、「再等一下說不定龍貓就來了」、「別怕它是灰塵精靈」、「你可以問問宮崎駿老師」。

有人貼出海膽照片，「是迷你海膽」；還有人說是「被靜電電過的蟑螂」、「剛燙完髮的蒼蠅」、「新款角落生物」。

樓歪後，終於有專業網友把樓扶正，指這些是「鰹節蟲的幼蟲」，「如果長在床墊裡，就換床墊吧，裡面會有蟲卵一直生出來」。

「鰹節蟲的幼蟲」擅長破壞任何含有「自然纖維」的物品，俗稱「地毯甲蟲」，尤其在食物堆積，或室內舖地毯，或有動物標本的環境，都有可能生出一大堆。

(中時新聞網)